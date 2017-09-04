Апелляционный суд оставил без изменений решение об аресте имущества Добкина

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест имущества нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда.

По данным пресс-службы, 4 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную адвокатом Добкина относительно наложенного ареста на движимое и недвижимое имущество нардепа.

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Сообщается, что коллегия судей постановила оставить без изменений решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июля 2017 года и оставить без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина.

19 июля Печерский райсуд Киева наложил арест на недвижимое и движимое имущество, определенное постановлением, что принадлежит Добкину на праве собственности.

Добкина подозревают в мошенничестве и злоупотреблении властью или служебным положением.

15 июля Печерский районный суд Киева избрал для депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривень.