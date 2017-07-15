Суд арестовал Добкина на 2 месяца с залогом в 50 миллионов гривень
Добкин отрицает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.
Печерский районный суд Киева избрал народному депутату от «Оппозиционного блока» Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.
«Применить к Добкину Михаилу Марковичу... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком действия в пределах предельного срока досудебного расследования - до 14 сентября 2017 включительно», - сказала судья.
Читайте такжеДепутаты от "Оппозиционного блока" готовы взять Добкина на поруки
При этом залог определен в размере 50 млн грн.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.
Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Читайте такжеПечерский суд Киева избирает меру пресечения Добкину (фото)
Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.
14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.
Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.