Эксперт: у Ющенко есть еще 10 дней на то, чтобы распустить ВР

Судья Конституционного Суда в отставке Николай САВЕНКО убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право прекратить полномочия действующей Верховной Рады не позднее 25 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Н.САВЕНКО отметил, что в соответствии с украинской Конституцией запрещено проводить досрочные парламентские выборы на протяжении одного года после последних досрочных выборов Верховной Рады. По его словам, Основной Закон также запрещает проводить такие выборы за 6 месяцев до окончания полномочий Президента.

Исходя из этого тезиса, Н.САВЕНКО объяснил, что поскольку Верховная Рада приняла решение о проведении следующих выборов Президента 25 октября текущего года, то указанный 6-месячный срок до окончания полномочий действующего Президента начинается с 26 апреля. Именно поэтому, по мнению эксперта, В.ЮЩЕНКО может принять решение о роспуске парламента не позднее 25 апреля.