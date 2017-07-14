Медицинская и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии - Парубий

И медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

Читайте такжеГройсман: образовательная реформа Украине сейчас не по карману«Могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующие пленарные недели нашей следующей сессии», - подчеркнул председатель ВР.

Он добавил, что до сентября «депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около тысячи к каждой из реформ, и я уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и всфере здравоохранения».