Министры должны работать: Гройсман прокомментировал слухи об отставке Данилюка и Омеляна

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что правительство должно работать в штатном режиме и в действующем составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сообщил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

«Правительство сегодня работает, у каждого министра, в частности, и тех, которых вы назвали (министры финансов и инфраструктуры Александр Данилюк и Владимир Омелян - УНИАН) есть задача. Мы должны работать в штатном режиме», - заявил он, отвечая на вопрос планируются ли кадровые изменения в правительстве.

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«Я знаю и понимаю, что возможно кто-то хочет расшатывать ситуацию... считаю, что мы должны сконцентрироваться на принятии реформ, на изменениях, на повышении пенсий, на развитии национальной экономики, на принятии примерно 50 законов, которые нужны для украинского государства, и которые находятся в парламенте. Вот над этим надо концентрироваться сегодня, а не на комментировании слухов, предположений или всего другого», - добавил Гройсман.

«Все министры работают и должны работать», - резюмировал премьер-министр.

Напомним, ранее издание "Апостроф" сообщило, что Генпрокуратура изучает ряд фактов, которые могут указывать на нарушение закона действующими министрами. В частности, генеральный прокурор Юрий Луценко намерен добиваться отставки министра финансов Александра Данилюка. Также, прокуроры собирают информацию о возможных нарушениях со стороны министра инфраструктуры Владимира Омеляна.