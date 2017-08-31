ГПУ готовит подозрение министру инфраструктуры Омеляну - СМИ

Генеральная прокуратура Украины изучает ряд фактов, которые могут указывать на нарушение закона действующими министрами.

Среди них - глава минфина Александр Данилюк и министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет издание "Апостроф".

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"По каждому из них поступила информация о нарушении законов, которая и проверяется. Но наиболее близки к вручению сообщения о подозрении сегодня два министра. Первым из них стал министр финансов Александр Данилюк. А вторым может оказаться министр инфраструктуры Владимир Омелян", - сообщил источник издания в ГПУ.

На данном этапе в отношении Омеляна собирается информация о возможных нарушениях с его стороны. Данные расследования пока не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года министр инфраструктуры Владимир Омелян завил, что не будет подавать в отставку и намерен "держаться до последнего патрона". По словам Омеляна, он чувствует себя спокойно в кресле министра, поскольку идет по правильному пути.