Луценко намерен добиваться отставки Данилюка - СМИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен добиваться отставки министра финансов Александра Данилюка. Об этом пишет издание "Апостроф".

Отказ главы Минфина повышать зарплаты прокурорам с сентября этого года и сокращение финансирования ведомства стали главными причинами конфликта между Юрием Луценко и Александром Данилюком, которого ГПУ подозревает в уклонении от уплаты налогов в период с 2010 по 2014 год, утверждает источник "Апострофа" в Генпрокуратуре.

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Луценко настроен идти до конца в этом деле, настаивая на отставке министра.

"Даже если Александр Данилюк согласится увеличить финансирование Генпрокуратуры в проекте бюджета, это не повлияет на решение Луценко", - отмечает источник.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно, что Печерский районный суд города Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов.

18 июля следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов.

Данилюк считает незаконным решение суда о проведении проверки на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. По его словам, прокуратура превысила полномочия, обращаясь в суд. Уголовный процессуальный кодекс Украины четко предусматривает, с чем прокурор может обращаться в суд, и ходатайства прокурора суд вправе рассматривать. В Уголовном процессуальном кодексе отсутствуют соответствующие полномочия прокурора при назначении проверок.