Кучма предложил Азарову опять заблокировать трибуну ВР

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА предложил фракции Партии регионов заблокировать трибуну Верховной Рады до принятия нового закона о выборах народных депутатов по открытым спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением Л.КУЧМА обратился к народному депутату от Партии регионов Николаю АЗАРОВУ во время заседания круглого стола на тему: «Конституционная реформа и избирательный процесс в Украине», который проходит сегодня в Киеве.

Говоря о перспективах выхода Украины из политического и экономического кризиса, Н.АЗАРОВ отметил: «По моему мнению, абсолютно уместно одновременное проведение и выборов Президента, и выборов парламента». По его словам, это целесообразно сделать, чтобы предотвратить попытки новоизбранного Президента сформировать парламент под себя или, наоборот, новоизбранного парламента - обеспечить победу того или иного кандидата на пост главы государства. При этом Н.АЗАРОВ считает, что досрочные выборы Президента и ВР нужно провести как можно скорее, «но все должно происходить в соответствии с Конституцией и законодательством».

Участники круглого стола согласились, что в государстве уже давно стал актуальным вопрос изменения избирательного законодательства, в частности, отказа от системы так называемых закрытых избирательных партийных списков.

«Сама жизнь требует от Верховной Рады принять новый избирательный закон. Потому что общество не воспринимает действующее избирательное законодательство», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, Л.КУЧМА, обращаясь к представителю Партии регионов, отметил: «Николай Янович, вы являетесь наибольшей фракцией. Заблокируйте трибуну, пока не проголосуют этот закон. Вы это умеете».

В ответ на такое предложение экс-президента Н.АЗАРОВ заметил, что вынесет его на рассмотрение совета фракции.