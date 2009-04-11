Украине не следует продавать места в партийных списках

Для проведения демократических выборов в Украине необходимы изменения избирательного законодательства, которые будут препятствовать проникновению в верхушки партийных списков людей, покупающих себе места в парламенте.

Об этом заявила в интервью «Зеркалу недели» докладчик мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ренате ВОЛЬВЕНД.

«Необходимо внесение отдельных поправок, касающихся реестра избирателей, усовершенствование пропорциональной системы, которая сделает невозможной концентрацию людей, способных купить себе места в парламенте, в самой верхушке избирательного списка», - заявила она.

По мнению Р.ВОЛЬВЕНД, для того, чтобы следующие выборы ощутимо повлияли на развитие политической ситуации в Украине, необходимо выполнить ряд условий.

«Чтобы новые выборы действительно реально повлияли на развитие ситуации, необходимо обеспечить: наличие многоуровневых избирательных округов; открытость партийных списков; прозрачность источников финансирования политических сил и отдельных политиков», - убежден докладчик мониторингового комитета ПАСЕ.

Она допустила, что проведение выборов по имеющемуся законодательству приведет к консервированию сегодняшней политической ситуации.

«Наши ожидания диктуются очевидной потребностью в энергичных людях и новых лицах, - констатировала Р.ВОЛЬВЕНД. - Проведение новых выборов в соответствии с действующим избирательным законодательством вряд ли будет способствовать решению данной проблемы».

Необходимость трансформации избирательного законодательства, по мнению докладчика мониторингового комитета ПАСЕ, делает нежелательным одновременное проведение досрочных парламентских выборов вместе с досрочными президентскими.

«Мы считаем нецелесообразным проведение досрочных парламентских выборов одновременно с досрочными президентскими. И, наоборот, на наш взгляд, необходимо максимально эффективно использовать оставшееся время для совершенствования избирательного законодательства», - заявила Р.ВОЛЬВЕНД.