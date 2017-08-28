В Сирии погиб еще один российский военный - СМИ

В Сирии погиб еще один российский военный - оренбуржец Александр Ягофаров. Об этом сообщает местное издание OrenDay.ru. Похороны состоялись вчера, а тело доставили в Оренбург в субботу, 26 августа.

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Близким военного сообщили, что машина, в которой он находился, подорвалась на фугасе 11 августа. Сведения о смерти Александра подтверждаются и комментариями под его фотографией в профиле на VK.com. Посмертно ему присвоили несколько государственных наград. Отмечается, что погибший "неоднократно отправлялся в «горячие точки», а поездка в Сирию, по словам самого Саши, должна была быть его последней командировкой".

В то же время эксперты Conflict Intelligence Team считают, что большой временной промежуток между датой смерти Александра и его похоронами (16 дней), а также отсутствие в профиле фотографий, как-либо указывающих на службу в рядах российской армии, наводят на мысль, что он был одним из наёмников ЧВК "Вагнера".

Ранее сообщалось, что с начала военной операции России в Сирии Минобороны официально подтвердило гибель 28 российских военнослужащих.