Внешне привлекательная коалиция...

“Внешне симпатичная женщина”, – сказал Александр Мороз по поводу Юлии Тимошенко, когда они в последний раз не поладили, кажется, еще в канун президентских выборов по поводу конституционной реформы.

С тех пор особенной теплоты между ними не наблюдалось, в частности, и во время Юлиного премьерства. Хотя отношение к конституционной реформе у Тимошенко изменилось в сторону позиции Мороза.

Но вот между давними соратниками антикучмистского движения опять затеплилось взаимопонимание, теперь – по поводу необходимости скорейшего подписания коалиционного соглашения на условиях, выработанных меморандумом трех “площадных” сил в канун парламентских выборов. И удивительная вещь: опять Тимошенко согласилась с теми условиями, прописанными меморандуме, которые особенно настойчиво отстаивает Мороз, - хотя условия эти в случае их соблюдения совсем не выгодны лидеру БЮТ, за исключением гарантий ее премьерства.

Левый марш помаранчевого альянса

Очевидно, “внешне симпатичная женщина” решила таки, что условия всегда можно переписать, а вот поддержку социалистов в вопросе должности премьера нужно зафиксировать и противопоставить позиции “Нашей Украины” немедленно. Настолько немедленно, что самый ожесточенный оппонент Тимошенко – Порошенко - решил откровенно предостеречь общественность, что БЮТ и СПУ таким способом просто распределили между собой должности премьера и спикера.

Собственно, не такое уж резонансное разоблачение. Ведь после того, как кресло главы парламента уже предлагалось БЮТом Бессмертному, - возврат к идее спикерства Мороза при премьере Тимошенко вполне естественен. И автоматически снимается жесткость условий “морозовского” меморандума для Тимошенко: в пределах коалиции как-то уж они бы договорились. Остаются в предвыборном тексте меморандума лишь суровые ограничения касательно и без того урезанных полномочий Президента Ющенко: и вето на должности, и даже на определенные законы он не может налагать, и, фактически, на осуществление внешнеполитического курса не должен влиять, потому что будет руководствоваться выработанными коалицией основными принципами внешней и внутренней политики... Не говоря уже о запрещенной Ющенко ревизии Конституции...

Одно слово, общая нелюбовь к действующему Президенту снова объединила Тимошенко и Мороза не хуже, чем когда-либо Кучма и конституционная реформа. А когда лидер БЮТ по телевидению назвала свою политическую силу левоцентристской, - между ней и лидером СПУ, казалось, возник полный и неоспоримый альянс.

В чем просчиталась Тимошенко

Единственное, чего им вместе не хватает для осуществления в стране левоцентристского поворота, к которому (пока не получил менее 6% голосов на выборах) призывал лидер СПУ, - так это каких-то нескольких десятков голосов для создания в будущем парламенте правящей коалиции...

Поэтому не ожидать милости от потенциальных партнеров, а взять эти голоса у “Нашей Украины” - такой была цель Тимошенко и Мороза, когда они фактически в обход формальных лидеров НУ обратились с письмом к Президенту Ющенко как гаранту коалиции. Требуя от него подписи под меморандумом, содержание которого никоим образом не могло быть приемлемым для Президента.

На что в этой ситуации могла рассчитывать Тимошенко, приблизительно понятно: она искренне верит, что “вяловатый” Ющенко просто боится ее личной энергии, ее электората и ее курса на президентскую должность. И поэтому она могла надеяться, что Ющенко либо согласится на ее премьерство с целью “сжечь” главу правительства (а Юле и этого довольно, потому что она знает, как выходить из подобных ситуаций), либо откажется от подписи под меморандумом со своими расплывчатыми объяснениями о потребности объединять страну и делать выводы с провала прежней коалиции. Юля же при этом в который раз и уже аргументировано подтвердит, что вот, мол, Президент таки намеревается объединиться с кланом Партии регионов. Ющенко же, по ее мнению, испугается и на коалицию с “Регионами” не пойдет, а досрочные выборы станут для БЮТу победными и окончательными...

Собственно, ставка Тимошенко на досрочные выборы так и проглядывала во всех ее выступлениях до 10 апреля в совершенно предвыборных речах... Так же, как и тактика унижения Ющенко как слабого и почти неадекватного Президента...

Но эта простая схема совсем не удовлетворяет Мороза! Не нужно много аргументов: ему никоим образом не выгодны досрочные парламентские выборы, которые он и СПУ могут окончательно проиграть, отдав остатки электората теперь уже левоцентристскому БЮТу! Но и тройственная коалиция, которую он категорически не желает называть помаранчевой, - ему так же не выгодна, даже с должностью спикера, если ее ожидает быстрый развал из-за противостоянияТимошенко с Президентом...

Тут, по-видимому, нужно отдельно объяснить, что одобренный не без активного участия СПУ регламент ВР оказался довольно жестким для главы парламента: согнать его с должности и заменить другим в пределах новой коалиции довольно просто – достаточно 226 голосов. Эту хлипкую норму писали едва ли не умышленно под Литвина, но в теперь она подвешивает и позиции любого будущего спикера. Поэтому сам по себе “заговор” Тимошенко с Морозом касательно “распределения должностей” в коалиции, где бы третий участник – “Наша Украина” - оставался заложником президентских фобий, никоим образом не устраивает лидера СПУ.

Региональные “поползновения” Мороза

Его устраивает коалиция с Партией регионов. Немало доказательств этому могли наблюдать журналисты, не только фиксируя отказы СПУ от названия “помаранчевая коалиция”, но и наблюдая, как Мороз начал разговоры о “единенье востока и запада”, о потребности вовлечь ПР во власть сначала в регионах и как не желал опровергать возможности альянса с ПР в так называемой широкой коалиции. Нечего и говорить, что у СПУ и “Регионов” практически нет разногласий в отношении к ЕЭП, НАТО, русскому языку, да и к путинской России в целом. Есть лишь касательно вымышленного “регионалами” виртуального федерализма.

А в последнее время СПУ и ПР вообще одинаково относятся и к вопросам приватизации больших промышленных комплексов, и к конституционной реформе, не говоря уже о Конституционном суде... Ба даже отношение СПУ к кланам и олигархам, особенно донецким, после привлечения к партии и списку нескольких прежних “красных директоров” и Кучмовского крестника Андрея Дергача, в действительности не такое уже и негативное...

Одно слово, стремиться к союзу с “регионалами” у Мороза есть намного больше оснований, чем к “помаранчевой коалиции”. И если бы не отказ от такой коалиции со стороны КПУ, который прозвучал из уст лидера коммунистов Симоненко, - то еще большой вопрос, имел бы ли вообще Мороз дела с Тимошенко и “Нашей Украиной”...

Впрочем, таки имел бы – для плавного перехода в синее-белую коалицию после специальных усилий, направленных на то, чтобы сделать невозможным союз прежних “майданщиков”. И Тимошенко в этой прозрачной схеме Мороза – не более чем орудие, оружие с предусмотренной разрушительной силой и направленностью. Хотя – с отсроченным действием.

Тогда как самому Морозу от коалиционного процесса нужно сначала другое: выжать из Ющенко отказ от ревизии Конституции... Даже, собственно, и не это, а просто блокирование возобновления деятельности КС, что есть, собственно, единственным механизмом подрыва какой-либо коалиции вместе со всеми неконституционными конституционными изменениями....

Собственно, участие СПУ в коалиционном процессе с БЮТ и НУ должна была бы длиться на протяжении всех последних недель полномочий старой Верховной Рады, когда (по требованию Ющенко) оставалась бы угроза внеочередного заседания ВР и принесения присяги судьями КС. СПУ всеми доступными ей средствами должна была бы оказывать сопротивление, в частности, и с помощью давления внутри коалиционного процесса...

После наступления же полномочий новой ВР, когда присяга судей будет невозможна из-за отсутствия спикера, СПУ могла бы спокойно покинуть “коалицию демсил” на произвол судьбы и идти торговаться с Партией регионов, в том числе и по поводу поста председателя ВР, который стал бы на защиту конституционной реформы не хуже, чем стоял недавно господин Литвин...

По-видимому, на этом этапе к синее-бело-розовой коалиции приобщились бы и коммунисты, которым в действительности также нечего делать на досрочных выборах.

Нужно сказать, что прекрасным фоном для всех перечисленных маневров Тимошенко и Мороза была позиция представителей “Нашей Украины”, которые под предлогом выработки программных принципов коалиции просто медлили. Настолько, что сама Юля не выдержала и предложила им то, что они требовали ранее, – взять за основу программу Президента “10 шагов навстречу людям”.

“Вы же не отказываетесь от программы Президента?” - спросила госпожа Тимошенко господ Бессмертного и Зварича так же, как год назад спросила Президента Путина: “Вы же не отказываетесь от ЕЭП?” Что потом было с ЕЭП при премьерстве Тимошенко – все помнят. А вот деться представителям НУ, да еще когда Юля тут же отказалась от баллотирования на Президента, - было не куда...

Поэтому на переговоры о коалиции Тимошенко с Морозом отправились 10 апреля, вооруженные своим меморандумом, в полном убеждении, что все идет по плану.

Но 10 апреля на этот не слишком сложный сценарий, который к тому же подогревался из России напоминаниями президента Путина о ЕЭПе и его прелестях для определенных политических сил Украины, - было наложено... “вето” Президента.

Ультиматум “Нашей Украины”

Через главу секретариата Олега Рибачука Ющенко сообщил всем заинтересованным лицам, что коалиция по старой схеме с перспективами кризиса а-ля 2005 год его не устраивает совсем, а коалиция с Партией регионов – не пугает.

Одновременно НСНУ выдвинула свой “ультиматум” будущим членам коалиции: продолжение конституционной реформы с возвратом части полномочий Президенту. В частности – касательно полного контроля Генпрокуратуры и СБУ, что является совершенно логичным правом гаранта стабильности в условиях ожидаемой переменчивости парламентской коалиции и правительства, а также – зависимости иммунитета местных депутатов теперь уже от местных силовиков, а не Советов...

Заодно НУ предложила и другие новые конституционные изменения – об отмене императивного мандата, депутатской неприкосновенности, наблюдательной функции прокуратуры. Но все это вместе укладывается в простое требование возобновления деятельности Конституционного суда, без которого продолжение реформы невозможно...

Вот только отказаться от условий “Нашей Украины” в этом контексте, по крайней мере СПУ, сложно, даже если она догадывается: президентская сила предлагает не отмену, а лишь развитие реформы, а получив Конституционный суд – будет иметь средство для ее отмены. Но как теперь высказать эти подозрения, собственноручно разрушая такую нужную для своих тактических целей коалицию? Да еще и в момент, когда полномочия старой Рады все еще не завершились, и Ющенко еще может обратиться к Литвину?

Не лучше и Тимошенко: все ее жертвы на алтарь премьерства остались напрасными, Ющенко не боится развала “коалиции демсил”, а считает лучшим вариантом “широкую коалицию” с Партией регионов как можно быстрее – вместо “тянуть кота за хвост” с тем же самым результатом, но с потерей времени...

Но самое интересное, что теперь на фоне все более откровенного влеченья Президента к коалиции с ПР против такой коалиции выступает “Наша Украина”! Ну не видит Роман Бессмертный возможности соединить программные принципы Партии регионов с “нашеукраинскими”, и все тут. А оно таки и в самом деле невозможно, потому что сами “Регионы”, которые сразу после выборов начали было пятиться со своими ультиматумами, сейчас снова за старое. Да еще и в “конструктивную оппозицию” идти не хотят, ни одного премьера среди “помаранчевих” не видят, плюс на региональном уровне угрожают Президенту разрушить его исполнительную губернаторскую вертикаль...

В этих сложных условиях последующие игры СПУ и БЮТ во внутрикоалиционный шантаж вряд ли будут иметь поддержку со стороны их собственных избирателей. В конечном итоге, не ли постигнет эти игры со временем клеймо “предательства Майдана”?

И ... не остается выбора, как Юле - отказаться от премьерства, не ограниченного жесткими условиями коалиции, а Морозу – от неприкосновенности конституционной реформы...

Учитывая опыт правления Кучмы, можно было бы подумать, что Ющенко вместе с ПР в четыре руки “разводят” теперешних коалициантов. С той разницей, что не разводят, а сводит вместе, заставляя наконец выработать общие правила игры. Сознательно ли принимает в этом участие Партия регионов, или ее роль – такая же служебная, как когда-то при Кучме у коммунистов, - мы не знаем, это и не так важно.

Важен результат – правила игры для первой после выборов коалиции, которая может иметь собственную ценность даже независимо от условий навязанной конституционной реформы. Если эти правила игры окажутся более-менее постоянными, - само понятие коалиции потеряет негативный привкус, который уже начинает у него появляться, и получит необходимую привлекательность не только для властной корпорации.

Излишне говорить, что именно действенная полноценная коалиция – единственный способ реабилитировать корявую и фактически нелегитимную конституционную реформу, и сделать это лучше, чем какие-нибудь очередные интриги, шантаж и схемы. Если же коалиция и дальше будет оставаться способом достижения монопольной власти любой из политических сил, - шансов нет.