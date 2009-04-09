Луценко придумал, как в период кризиса оградить украинцев от преступников

С целью предотвращения преступности руководство Министерства внутренних дел в ближайшее время планирует провести в регионах совещания с сотрудниками уголовного розыска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Симферополе в интервью журналистам после последнего регионального совещания с участковыми инспекторами заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Следующими совещаниями будут совещания с сотрудниками уголовного розыска», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив, что совещания будут проводиться для того, чтобы в период экономического кризиса максимально оградить граждан Украины от преступников и предотвратить ухудшение криминогенной ситуации, как это было в 90-х годах.