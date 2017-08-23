Россия использует церковь в войне против Украины - Кравчук

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук убежден, что Россия использует церковь как составляющую идеологии войны против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции "Двадцать шесть лет спустя ... Где Украина сегодня?"

"У России - идеология войны. Эта идеология состоит из двух частей. Первая часть - защита россиян, находящихся за пределами России. И Федеральное собрание России приняло решение и дало Путину право вводить войска для "защиты" этих россиян. Вторая часть - это церковь. Территория Украины по определению Московского патриархата является конфессиональной территорией Московского патриархата, то есть хозяевами они считают себя на украинской земле", - заявил первый президент.

"Таким образом, соединение духовной оценки ситуации через церковь и защиту россиян, живущих за пределами России ,- правда, я слышал в толковании и Путина, и Лаврова, что защита касается не только россиян, но и русскоязычных людей, то есть они расширяют это толкование. Это их идеология. Они всегда опираются на решения и на философию агрессии", - подчеркнул Кравчук.

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Также он добавил, что Украина должна объяснять странам Запада и всем иностранцам, чего "может, и хочет Россия от Украины, и как не дать этого России сделать".

"Изменить Россию мы не можем. Это нереально, поверьте мне. Но проводить политику так, чтобы не дать России использовать нас, это мы можем, но здесь нужны политическая воля и мудрость. Это мы можем - пройти так, чтобы не дать оснований, не дать возможности. Сказка же закончилась, что мы без России не можем? Закончилась. Я помню, встречался со многими людьми: «Леонид Макарович, без России мы пропадем!» Вот живем, не пропадаем, и будем жить. И поверьте, что, если бы мы так, как Финляндия, в то время отлучились, открестились, отделились, сегодня бы Украина была совсем другой. И мы были бы с вами совсем другими. К сожалению, этого не произошло. Так давайте хотя бы сейчас не допустим разворотов и поворотов, и будем думать о будущем", - призвал первый президент.

Как сообщал УНИАН, по мнению Кравчука, Минский процесс не закончит войну на Донбассе, переговорный формат надо расширять.