Украина состоялась как государство, несмотря на плотное единение внутренних врагов с внешним врагом - Кравчук

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук подчеркивает, что Украина состоялась как государство, несмотря на "плотное единение внутренних врагов с внешним врагом", каковым является Российская Федерация. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции "Двадцать шесть лет спустя... Где Украина сегодня?".

Читайте такжеЗрадофилы тянут Украину назад не меньше, чем воры и импотенты среди власти - Луценко

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, несмотря на военные действия на Донбассе, на аннексию Крыма, Украина движется вперед. И это чрезвычайно важно. Так или иначе, что бы там ни говорили, Украина как государство уже состоялась, и мы не можем даже представить себе, что может быть уже по-другому. Состоялась в очень сложных политических, экономических условиях", - заявил Кравчук.

"Я не много знаю стран, может, очень мало, где была бы ситуация такая, как в Украине. Где наши внутренние недруги или, точнее сказать, враги внутренние, так плотно объединились с врагами внешними. Коммунисты Украины - враги независимости. Коммунисты России - патриоты России. Коммунисты Украины - враги независимости и патриоты России. Представьте себе: где еще такое возможно, чтобы внутри страны была политическая сила, которая враждебна независимости и является патриотом другой страны", - подчеркнул Кравчук.

"Я привел только один пример, чтобы понять, в каких условиях мы начинали строительство Украинского государства, и то, что выстояли, и то, что сегодня продолжаем стоять и защищать независимость, суверенитет страны, это важнейший из важнейших итогов, я так сказал бы 26-летней истории независимой Украины", - отметил Кравчук.