Кабмин ограничил размер вознаграждения госисполнителей после скандала с заоблачными зарплатами в Минюсте

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям и их размеров, и размеров основного вознаграждения частного исполнителя. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

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Заместитель министра юстиции Сергей Петухов отметил, что решено ограничить максимальную сумму, которую может получить в качестве вознаграждения государственный исполнитель, суммой в 200 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"После судебной реформы мы реформировали, в частности, и исполнительную службу, ввели институт частных исполнителей. Сейчас они уже в ближайшее время начинают работать. А также реформировали систему оплаты труда, ввели поощрения в процентах от суммы, которая была взыскана. И так случилось, что за эти 9 месяцев втрое увеличилось количество исполнительных производств, которые были завершены ... В то же время так произошло, что некоторые исполнители, которые больше всего выполнили производств, получили слишком высокие вознаграждения", - сказал он, аргументируя необходимость принятия решения.

Петухов уточнил, что эти вознаграждения выплачивали не из бюджета, а это часть из той суммы, которую они взыскали.

Как сообщалось ранее, в распоряжение журналистов попал документ Минюста, в котором указаны зарплаты руководства Департамента государственной исполнительной службы.