Литвин сегодня в Черниговской области
09:35, 09 апреля 2009Политика
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Спикер даст пресс-конференцию
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня посетит с рабочей поездкой Черниговскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, программой поездки предусмотрен ряд встреч спикера с жителями городов.
В.ЛИТВИН также даст пресс-конференцию для СМИ и осуществит запись на областном телевидении «Сивер-центр» и городском телерадиоагентстве «Чернигов».
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