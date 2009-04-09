Литвин сегодня в Черниговской области

09:35, 09 апреля 2009
Политика
1015 0

Спикер даст пресс-конференцию

 Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня посетит с рабочей поездкой Черниговскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, программой поездки предусмотрен ряд встреч спикера с жителями городов.

В.ЛИТВИН также даст пресс-конференцию для СМИ и осуществит запись на областном телевидении «Сивер-центр» и городском телерадиоагентстве «Чернигов».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter