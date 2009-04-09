Ящик шампанского тому, кто угадает день инаугурации

Член ЦИК Андрей Магера заявил, что возможные досрочные выборы в Верховную Раду будет невозможно провести по открытым спискам.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Если следующие парламентские выборы состоятся не в срок, предусмотренный конституцией, то есть не в 2012 году, а значительно раньше, их невозможно будет провести по открытым спискам", - считает Магера.

По его мнению, "этому будет предшествовать довольно кропотливая серьезная работа, и такие мероприятия не проводятся за один день".

Также, комментируя норму Конституции, в соответствии с которой президент не имеет права распускать парламент в последние 6 месяцев своих полномочий, член ЦИК отметил, что это полгода не до даты выборов, а до даты инаугурации новоизбранного президента.

"Я готов поспорить на ящик шампанского, если кто-то мне скажет в какой день состоится инаугурация новоизбранного президента Украины по результатам очередных выборов", - сказал Магера.

Комментируя обжалование в Конституционном Суде президентом Виктором Ющенко даты проведения очередных президентских выборов, он подчеркнул, что ЦИК выполнит любое решение КС.

"Мне ЦИК напоминает пароход, который перед собой видит маяк, а именно дату 25 октября. Если маяк подаст другой сигнал, а именно КС признает такое постановление неконституционным, настанут другие правовые реалии, другие правовые основания", - отметил Магера.

Украинская правда