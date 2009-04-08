Третьяков: придем к тому же, что происходит в Молдове

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков считает, что в нынешних политических условиях целесообразно рассмотреть вопрос об изменении избирательной системы власти и снижении проходного барьера в парламент. Об этом народный депутат заявил в эфире программы Шустер Live.

«Если мы оставим «закрытые списки», как они есть, и еще больше повысим барьер, как предлагают отдельные политические силы, то придем к тому же, что происходит сейчас в Молдове», - цитирует Главред.

Народный депутат напомнил, что сегодня проходной барьер в парламент Молдовы составляет 6%, а по предварительным данным, коммунисты набрали более 50% голосов, плюс получили бонус за счет высокого проходного барьера, что позволит им самостоятельно, не входя ни в какие коалиции, избрать президента.

Что касается украинской ситуации, Александр Третьяков отметил: «Я бы сегодня говорил о необходимости проведения выборов по «открытым спискам» или, как вариант, о возврате к мажоритарной системе. Я бы говорил об уменьшении проходного барьера, например, до 1% на нынешний, возможно, недолгий период времени, пока ситуация в стране не устоится. Все это - чтобы не возникало всеобъемлющей жажды власти ни у одной политической силы».