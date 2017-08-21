В Минске завершилась встреча "серого кардинала" Кремля и спецпредставителя США по Украине

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сегодня в Минске провел встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Об этом сообщил сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, передает Радио Свобода.

По его словам, встреча, которая проходила за закрытыми дверями, началась около 14:00, а завершилась после 17:00. О ее итогах пока не известно.

Отмечается, что стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Общение с прессой Курта Волкера на 21 августа не было запланировано. В посольстве США в Минске сообщили, что его брифинг для прессы состоится 22 августа в Вильнюсе, куда Волкер отбывает после Минска для переговоров с правительством Литвы по урегулированию украинского вопроса, в том числе прекращения боевых действий на Донбассе.

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Ожидается, что спецпредставитель США там расскажет и о своих переговорах с Владиславом Сурковым.

23 августа Волкер поедет в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с представителями власти Украины для обсуждения «следующих шагов в дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

В последние недели администрация президента США Дональда Трампа, по сообщениям, рассматривает возможность изменить прежнюю позицию относительно предоставления Украине оборонительных вооружений летального действия. Пентагон и Государственный департамент выступили за такой шаг. Но пока сохраняется положение времен администрации предыдущего президента Барака Обамы, который выступил против предоставления Украине летального оружия.