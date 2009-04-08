Литвин ответил Ющенко: политические оценки к делу не подошьешь

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что до решения Конституционного Суда все заявления о существовании нынешней коалиции являются всего лишь политическими заявлениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед встречей с послами стран ЕС, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о наличии существующей коалиции.

«Я должен сказать, что Президент имеет право на любые высказывания. Вместе с тем, наличие или отсутствие коалиции – оценку на этот счет может дать Конституционный Суд», - сказал председатель ВР.

В то же время В.ЛИТВИН в очередной раз обратился с просьбой не мешать работе Верховной Рады и считаться с тем фактом, что условия досрочного прекращения полномочий парламента четко прописаны в Конституции Украины. «Если эти условия будут соблюдены, тогда вполне очевидно, что у Президента будет право принять или не принять решение. Все остальное – политические оценки. А как у нас говорят – политические оценки к делу не подошьешь», - сказал председатель ВР.

Отвечая на вопрос, если все же Конституционный Суд примет решение, что новая коалиция должна внести новую кандидатуру премьер-министра, В.ЛИТВИН отметил, что по этому поводу парламент будет разбираться только после соответствующего решения КС.

По его словам, сейчас хватает других проблем, чтобы парламент реагировал на гипотетические решения Конституционного Суда. «Если Конституционный Суд выразит такие рекомендации, что в результате появления новой коалиции нужно в очередной раз вносить новую кандидатуру премьер-министра, тогда, я думаю, Верховная Рада соберется, проведет дискуссию и внесет премьер-министру соответствующие предложения. Я думаю, что после этого голова будет болеть у всех», - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, Президент сказал, что допускает возможность переформатирования коалиции или подтверждения наличия существующей с одновременным назначением нового состава правительства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой дать ответ, есть ли в парламенте большинство. Он отметил, что до принятия КС решения по этому представлению парламент должен возобновить нормальную работу и принимать необходимые антикризисные законы.