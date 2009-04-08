Ющенко забрал у Черновецкого башню №4

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о передаче здания из комплекса музея “Киевская крепость” в управление Главному управлению культуры и искусств КГГА.

Об этом идет речь в указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.

В документе указывается, что председатель КГГА 24 марта 2008 года издал распоряжение №408 «О дальнейшем использовании здания по ул. Старонаводницкая, 2». Данным распоряжением за Главным управлением культуры и искусств Киевской городской государственной администрации закреплен на праве оперативного управления нежилой дом по ул. Старонаводницкая, 2 (пункт 1) – Башня № 4 историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость». Кроме того, поручено историко-архитектурному памятнику-музею «Киевская крепость» передать этот нежилой дом, относящийся к памятникам архитектуры Украины, которые находятся под охраной государства, Главному управлению культуры и искусств.

Президент считает, что это распоряжение председателя КГГА не соответствует Конституции Украины, по которой органы государственной власти обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, что предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Президент постановил отменить распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 24 марта 2008 года № 408 «О дальнейшем использовании здания по ул. Старонаводницкая, 2».