Лукашенко обиделся на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обиделся на отказ России предоставить его стране кредит. Об этом изданию РБК-dailyсообщил источник в правительстве республики.

По его словам, проблема заключается в том, что Минску и на Западе не удалось получить необходимые деньги. В то же время президенту Белоруссии, по словам источника издания, "очень нравится быть в эпицентре европейского внимания, да и на заседаниях правительства он неоднократно говорил о том, что жить в Европе куда как лучше, чем в России".

Напомним, что Россия отказалась предоставить Белоруссии экономические льготы и кредит на 100 миллиардов рублей. До этого Минск отказался обсуждать на заседании парламента страны вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии, что, безусловно, стало неприятным сюрпризом для Москвы.

В свою очередь А.Лукашенко обвинил Россию в невыполнении двусторонних экономических соглашений. Более того, белорусский президент заговорил о возможном восстановлении контроля на границе между двумя странами, который отсутствует с 1996 года.