Томенко не исключает, что НСНУ может расколоться

Заместитель руководителя фракции БЮТ в парламенте, экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай ТОМЕНКО не исключает, что партия „Народный Союз „Наша Украина” может расколоться на партию „Секретариата Президента” и новой национал-демократической организации.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По его словам, нынешняя концепция, предложенная командой Секретариата Президента, означает, что будет создаваться партия „Секретариата Президента”.

„Я считаю, что это будет еще большая ошибка чем, условно говоря, „партия власти” во главе с Виктором ЮЩЕНКО. Потому, что партия Секретариата в силу разных обстоятельств создаст проблему не только среди широкой общественности избирателей, но и среди многих честных, профессиональных людей, которые есть а „Нашей Украине”, и которые прошли непростой революционный путь. Это будет означать пренебрежение к ним – потому что их никто не послушал, а в Секретариате решили сформировать партию, которую считали нужной”, - отметил политик. По его мнению, если такая тенденция сохранится, то возможность появления двух партий на базе нынешней НСНУ „станет вполне вероятной”. „Тогда возникнет партия „Секретариатв Президента”, вторая – новая национально-демократическая партия, которая отпочкуется от нынешней „Нашей Украины””, - добавил Н.ТОМЕНКО.

Дальше он допустил: „Если все пойдет по такому пути, то, условно говоря, партия Президента будет в коалиции нынешнего парламентского большинства, а новая - вторая партия - будет в оппозиции. Это, в значительной степени будет адекватным делению фракции „Наша Украина” – там часть людей однозначно настроена быть в оппозиции и не идти ни при каких обстоятельствах в антикризисную коалицию, и часть, которая при определенных обстоятельствах готова туда пойти. Другими словами - это две равнозначные группы в нынешней единой фракции – одна за сотрудничество с правительством и оставление тех или других помаранчевых министров в Кабмине, вторая тяготеет к исключительно оппозиционной деятельности”.

„Я был и остаюсь на той позиции, - добавил Н.ТОМЕНКО, - что одной из ошибок Президента является привязка к определенной политической партии. Это максимально сужает количество его сторонников. В дальнейшем такая ситуация будет очень вредна прежде всего для него. В данном случае, то, что на съезде сказал В.ЮЩЕНКО, означает, что он поки не только поддерживает идею создания партии „Секретариата Президента”, но и поддерживает идею сотрудничества с правительством ЯНУКОВИЧА и антикризисной коалицией. Это не выигрышные и неправильные для Президента вещи. Тем, что В.ЮЩЕНКО был и остается почетным председателем партии означает также, что он автоматически перебирает на себя большую ответственность человека, который будет этот партийный процесс завершать».