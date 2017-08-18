Настроение - бомба: проанализировано, какие эмоции вызывает "ядерная" тема у политиков (инфографика)

Последние недели в центре внимания мировых СМИ находится тема возможного ядерного конфликта между США и КНДР. В начале этой недели тема ядерного противостояния коснулась и Украины, когда в расследовании американского издания The New York Times речь зашла о том, что двигатели северокорейских ракет могли быть изготовлены в Украине на заводе "Южмаш". В то же время многие аналитики, эксперты пытаются выяснить, реальна ли угроза ядерного конфликта и не является ли это просто геополитическим блефом.

Corestone Corp. проанализировала заявления представителей США, КНДР и Украины, посвященные вопросу возможного ядерного конфликта.

Наиболее эмоциональным был Владимир Гройсман, он же излучал больше всего радости. Представители КНДР и директор ЦРУ были эмоционально сдержанными, в то же время на их лицах доминировали радость и удивление.

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Угрожая Северной Корее ударом, которого не видел мир, Дональд Трамп был непривычно сдержанным, однако показатели его эмоциональных колебаний были самыми значительными среди указанных чиновников. Доминирующими эмоциями Трампа были недоумение и злость.

Во время выступления относительно двигателей для северокорейских ракет, которые якобы поставляли с Украины, Владимир Гройсман заявил, что "такого не было в природе". Говоря на эту тему, премьер больше всего проявлял радость и презрение.

Говоря о возможном ядерном ударе по американской военной базе на острове Гуам, представители КНДР почти не проявляли негативных эмоций, только в начале выступления повысились показатели презрения. Похожая ситуация и с выступлением директора ЦРУ Помпео, который сообщил, что "угроза использования ракет КНДР растет, хотя волноваться не стоит". За все время интервью у него лишь дважды незначительно выросли показатели негативных эмоций.

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