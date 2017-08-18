ГПУ опровергла подготовку представлений на 40 нардепов

В Генеральной прокуратуре Украины назвали политической манипуляцией информацию в СМИ о подготовке списка из 40 народных депутатов с целью снятия с них неприкосновенности. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

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"Информация о существовании так называемого списка народных депутатов, по поводу которых Генеральная прокуратура Украины якобы готовит представление на снятие депутатской неприкосновенности, обнародованная отдельными интернет-СМИ, является дезинформацией и попыткой политических манипуляций. Так называемый список не имеет никакого отношения к деятельности Генпрокуратуры", - отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня некоторые СМИ сообщили, что в Генпрокуратуре готовят представление на около 40 народных депутатов для снятия с них депутатской неприкосновенности.

В частности, сообщалось о планах ГПУ и САП подать в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ хотя бы 10 представлений.

"Среди известных фамилий в списке есть Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко"), Виктор Чумак (внефракционный), Наталья Королевская ("Оппозиционный блок"), Игорь Мосийчук ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа" ), Андрей Лозовой ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Николай Скорик ( "Оппозиционный блок"). Будут ли на них представления, пока неизвестно, Генпрокуратура собирает доказательства", - сообщал источник.

Кроме того сообщалось, что якобы в список снова попал Максим Поляков ("Народный фронт"), по которому готовят повторное представление о предоставлении согласия парламента на арест, учитывая, что Поляков игнорирует решение суда о ношении электронного браслета. Также в ГПУ обнаружили новый факт о незаконном обогащении нардепа, что может привести не к повторному, а уже к новому представлению.