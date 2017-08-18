СМИ назвали имена нардепов, с которых осенью могут снять неприкосновенность

На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) плодотворно работают над новым списком нардепов, с которых могут снять неприкосновенность. Об этом сообщил источник "Апострофа" в ГПУ.

По его данным, сейчас в этом списке имена 40 депутатов из разных фракций, в деяниях которых предварительно просматриваются те или иные правонарушения. Так, в планах ГПУ и САП - подать в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ хотя бы 10 представлений.

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"Среди известных фамилий в списке есть Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко"), Виктор Чумак (внефракционный), Наталья Королевская ("Оппозиционный блок"), Игорь Мосийчук ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Андрей Лозовой ("Радикальная партия Олега Ляшко"), Николай Скорик ("Оппозиционный блок"). Будут ли на них представления, пока неизвестно, Генпрокуратура собирает доказательства", - рассказал источник.

Кроме того, в список снова попал Максим Поляков ("Народный фронт"), по которому готовят повторное представление о даче согласия парламента на арест, учитывая, что Поляков игнорирует решение суда о ношении электронного браслета. Также в ГПУ выявили новый факт о незаконном обогащении нардепа, что может привести не к повторному, а уже к новому представлению.

Виктор Чумак, по делу которого ГПУ собирает доказательства, не исключил, что может попасть в "десятку". При этом он против снятия неприкосновенности с себя выступать не будет.

Народный депутат Сергей Лещенко отказался комментировать информацию, сославшись на то, что ему ничего неизвестно о планах ГПУ относительно него.

Также источник сообщил "Апострофу", что по Мосийчуку и Полякову представления будут с вероятностью 99,9%.

При этом нардеп Игорь Мосийчук спокойно реагирует на такое развитие событий. Он уверен, что ни в чем не виноват.