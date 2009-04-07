Колесников оценил вероятность создания коалиции «ПРиБЮТ»

Народный депутат Украины от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ допускает создание коалиции между фракциями ПР и Блока Юлии Тимошенко и оценивает вероятность формирования такого союза как 50 на 50. Об этом он заявил в комментарии газете «Сегодня».

«Я сторонник скорейшего выхода Украины из кризиса, - отмечает «регионал». – И если для этого нужно будет создать коалицию с БЮТ, то я за такую коалицию». Парламентарий уверен, что создание широкой коалиции в таком формате сделает досрочные выборы Верховной Рады Украины ненужными.

«Вероятность ее создания я оцениваю как 50 на 50. Если ПРиБЮТ состоится, это сделает ненужными досрочные парламентские выборы. Если нет, нужно проводить двойные выборы, и раньше 25 октября», сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время, официально ПР поддерживает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО что касается проведения одновременных парламентских и президентских выборов.

Как пишет "Сегодня", «ЛЁВОЧКИН - близкий соратник лидера ПР, которого связывают с владельцем "РосУкрЭнерго" ФИРТАШЕМ, убедил ЯНУКОВИЧА, что он может получить все, потому что победит одновременно на парламентских и президентских выборах».