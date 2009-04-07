Ротфельд: главная преграда на пути Украины в НАТО – не Россия

Резкая позиция России против вступления Украины в Альянс не является главной проблемой в евроатлантических перспективах Киева. Такое мнение в интервью « Немецкой волне » выразил советник генсека ООН по вопросам разоружения Адам Ротфельд.

С одной стороны, говорит бывший министр иностранных дел Польши, советник генсека ООН по вопросам разоружения Адам Ротфельд, Украина имеет неопровержимое право вступить в НАТО, ведь в соглашениях прописана политическая философия открытых дверей Альянса. Это было также подтверждено на саммите в Бухаресте, напоминает профессор.

Впрочем, в настоящее время противники вступления Украины в Альянс получают ежедневно новые аргументы: «Противники говорят: вы посмотрите, что творится в Украине! Противоречия между президентом и премьером, то, что происходит в парламенте. Скажу честно: это снижает уровень доверия к Украине среди союзников, многие из которых считают, что Украина еще не созрела для вступления». В то же время Ротфельд убежден: такие события в Киеве – лишь «детская болезнь демократии», и это следует понимать Европе.

Вместе с тем, по словам политика, если демократические трансформации в Украине будут очевидными, это будет иметь также позитивное влияние на Россию, покажет ей перспективы развития. Поэтому сейчас не позиция Москвы относительно возможного вступления Украины в Альянс является главной проблемой, а только конфликты высокопоставленных чиновников в Киеве, говорит Ротфельд.