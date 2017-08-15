Янукович подписал письмо, которое показывал Чуркин в СБ ООН - Сергеев

На обращении нынче беглого экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину была подпись Януковича.

Как сообщает Цензор, об этом заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе своих свободных показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.

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"Да, подпись была! Подпись была!", - сказал он на вопрос адвоката Януковича Мешечка.

Адвокат попросил зачитать протокол допроса Сергеева в Нью-Йорке в той части, где речь идет о подписи. Там говорится, что с того места, где он сидел - он не видел текст письма, который показывал Чуркин. И дальше смог с ним ознакомиться позже - и без подписи Януковича.

"Так после заседания мы смогли ознакомиться, и подпись была", - ответил Сергеев.

Как сообщал УНИАН, сегодня коллегия судей Оболонского районного суда Киева провела очередное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.