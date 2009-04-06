Внеочередное заседание Верховной Рады закрыли

...слушали президента Европарламента

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто. Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте состоялось внеочередное заседание, поскольку на этой неделе ВР не работает в пленарном режиме. Депутаты приняли ряд законов, а также заслушали выступление президента Европарламента Ганса-Герта ПОТЕРРИНГА. Следующее пленарное заседание ВР состоится во вторник, 14 апреля.

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