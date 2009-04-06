Сегодня состоится внеочередное заседание ВР

Сегодня состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля участники Согласительного совета под председательством председателя ВР Владимира ЛИТВИНА утвердили повестку дня этого пленарного заседания.

Сегодня перед парламентариями выступит президент Европарламента Ганс Герт ПЁТТЕРИНГ.

Также было решено, что в начале заседания парламент рассмотрит вопрос об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки по вопросу финансирования скорейшего завершения утилизации твердого ракетного топлива и выполнения всего комплекса мер, направленных на ликвидацию ядерного оружия в Украине, согласно Договору между Украиной и США от 25 октября 2003 года.

Не исключено, что сегодня на рассмотрение парламента будет внесен ряд законопроектов, в том числе определенных Президентом Украины как безотлагательные, которые уже проработаны в профильных комитетах.