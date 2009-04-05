Яценюк будет баллотироваться в Президенты

Народный депутат Украины, лидер «Фронту змін» Арсений ЯЦЕНЮК будет баллотироваться как кандидат на пост Президента Украины .

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, будет ли он выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Ответ на этот вопрос и так понятен, я думаю, что осталось дождаться 35 лет (согласно Конституции Украины, такого возраста должен достичь кандидат, чтобы иметь право баллотироваться, а 35 А.ЯЦЕНЮКУ исполнится в мае - УНИАН) и объявить».

Относительно будущей президентской кампании он отметил, что это будет «борьба прошлого с будущим». Он считает, что «кампания 2010 года будет по своей интенсивности с одной стороны, а с другой стороны по своей агрессивности на порядок выше, чем кампания 2004 года». А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что «мы получим качественно другую страну».

Он считает, что назначение Верховной Радой Украины даты президентских выборов на 25 октября 2009 года «было исключительно политическим решением».

«Конституционное решение - это совсем другое решение выборов президента, однако это было призвание души всех народных депутатов Украины, чтобы прийти к возможно взаимному шантажу по поводу того, чтобы провести досрочные парламентские и президентские выборы»- прибавил он.

При этом лидер «Фронту змін» не убежден, что «эта дата останется, но четко понятно: кампания стартовала».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что для «любого юриста понятно, что это политическая, а не юридическая дата».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы президента Украины на 25 октября 2009 года.