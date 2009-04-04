Луценко: Ющенко создает заповедник для своего закарпатского «сантехника»

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО расценивает проект новой Конституции Украины, предложенный Президентом, как попытку создать благоприятные условия для деятельности определенного круга лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время выступления перед делегатами ІХ съезда политической партии «Вперед, Украина!».

«Я лично рассматриваю ее как попытку создания заповедника для кучки людей, в том числе для своего закарпатского «сантехника», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в Украине среди президентов уже давно стало традицией, что как только их рейтинг падает ниже 10%, «они сразу начинают переписывать Конституцию».