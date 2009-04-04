ЦИК сможет одновременно провести выборы Президента и ВР
11:12, 04 апреля 2009Политика
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Охендовский упомянул одну деталь
Центральная избирательная комиссия сможет провести одновременно президентские и парламентские выборы.
Как сообщает “5 канал”, об этом заявляет член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
Однако, по его словам, для этого оба избирательных процесса должны быть "гармонизированы между собой". В первую очередь, с точки зрения сроков и законодательного урегулирования.
Как сообщал УНИАН, вчера, 3 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.
Поддерживают идею одновременных парламентских и президентских выборов в Партии регионов. В то же время Блок Юлии Тимошенко - категорически против.
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