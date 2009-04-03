У Черновецкого говорят, что Ющенко согласился на кадровое предложение

Кандидатура Дениса БАССА на должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации согласована в Секретариате Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горадминистрации.

“Сегодня Президент согласовал Дениса БАССА на должность первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации. По представлению Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - проинформировали в пресс-службе.

По возвращении из отпуска Киевский городской председатель должен издать распоряжение о назначении Д.БАССА.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта с.г. отменил распоряжение председателя Киевской горгосадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении заместителями председателя КГГА Д.БАССА, Виталия ЖУРАВСКОГО, Бронислава СТЫЧИНСКОГО, Владимира ГОЛОВАЧА и Александра ЛУЦКОГО.

По словам главы государства, эти должностные лица были назначены без согласования с ним вопреки статье 16 закона «О столице Украины - городе-герое Киеве», указу Президента от 4 августа 2006 года №675 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций».

20 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ во исполнение указа Президента подписал распоряжение об освобождении этих пяти заместителей от занимаемых должностей.

27 марта и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ с 27 марта по 6 апреля находится в отпуске – УНИАН) сообщил, что освобожденные согласно указу Президента Украины от 6 марта заместители председателя Киевской горгосадминистрации назначены исполняющими обязанности. Вместе с тем, на тот день уже был согласован на должность заместителя председателя КГГА А.ЛУЦКИЙ.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что окончательно кадровые вопросы в мэрии решает мэр, который после согласования с Секретариатом Президента должен подписать соответствующие распоряжения о назначении своих заместителей.