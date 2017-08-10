У судьи Высшего админсуда провели обыск по делу о незаконном обогащении - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что детективы Бюро провели обыск в в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина по делу о незаконном обогащении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

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«По поводу обыска (у судьи Высшего административного суда Киева Олега Голяшкина - УНИАН), то он был вчера ... по санкции суда, дело касается незаконного обогащения и не хочу загадывать, но, по моему мнению, детективы собрали достаточно доказательств и сейчас с прокурорами будут решать, что по этому делу делать дальше», - заявил он.

Как известно, ранее ряд СМИ сообщали, что детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.