ВАСУ отказался отменить указ Порошенко о запрете российских соцсетей

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева признать неправомерным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ, отметив, что соответствующую резолютивную часть постановления Высший админсуд объявил сегодня.

Также в ВАСУ отметили, что полный текст постановления будет объявлен через 5 дней, после чего оно может быть обжаловано в Верховный суд Украины.

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Как известно, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете и запрета использования программы 1С поручено отработать Кабинета министров и СБУ при участии Нацбанка. 17 мая указ президента вступил в силу.