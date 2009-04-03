Янукович сделал власти «последнее китайское предупреждение» - 10 дней...

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что если 14 апреля действующая власть не представит действенную антикризисную программу, его политическая сила продолжит масштабные акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на митинге-протесте сегодня на Майдане Незалежности в Киеве.

«Мы сегодня еще не понимаем до конца тех проблем, которые нам останутся от «помаранчевых», - сказал он, добавив, что украинский народ будет шокирован, когда узнает правду о реальной ситуации в государстве.

В связи с этим лидер Партии регионов выразил уверенность, что украинцы объединятся в это сложное время и отправят действующую власть в отставку.

«Это должно быть решение не просто оппозиции, а всего украинского народа», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и призвал граждан дать власти последний шанс до 14 апреля, когда «они обещали представить антикризисную программу».

Он сообщил, что с сегодняшнего дня Партия регионов делает перерыв в своих протестных акциях. Но В.ЯНУКОВИЧ пообещал опять выступить с обращением к украинскому народу, если к отмеченному сроку требования Партии регионов не будут выполнены.

«И если произойдет такое чудо, мы готовы подставить свое плечо, но мы в это практически уже не верим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.