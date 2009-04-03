Партия регионов назвала свою миссию

Партия регионов считает своей миссией спасти Украину от возможного силового гражданского противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО на митинге протеста, который проходит сегодня возле Верховной Рады.

«Целью Партии регионов не является расшатать ситуацию, дорваться к власти и руководить по собственному усмотрению», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что действующая власть не способна и не хочет работать, потому Партия регионов не может оставаться в стороне этой ситуации.

«Мы хотим спасти страну от возможного силового общественного противостояния», - объяснил он задачи и цели массовых акций протеста, которые Партия регионов проводит в Украине, в частности, в столице.

В то же время, заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ, обращаясь к участникам акции, отметил, что если нынешняя власть будет продолжать руководить государством, для Украины могут наступить уже необратимые последствия в экономической, духовной, внешнеполитической и других важных сферах жизни.

Народный депутат-“регионал” Алексей ЖУРАВКО заявил в своем выступлении: «Я инвалид, на коляске. Но никогда не стану перед этой властью на колени».

В свою очередь, заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН отметила, что, возможно, не все представители Партии регионов умеют и хотят «красиво говорить», но является настоящими профессионалами во многих жизненно важных для государства сферах, они могут и хотят вывести Украину из кризиса.

А.ГЕРМАН пожелала людям хорошей подготовки к Пасхальным праздникам и выразила уверенность, что в ближайшем будущем украинский народ будет собираться вместе только для празднования хороших событий, а не для протестов.