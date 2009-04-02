Тимошенко подчеркнула, что ее муж занимается бизнесом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает в ближайшее время опубликовать свою декларацию о доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мне абсолютно нечего скрывать в декларации. Я получаю заработную плату премьер-министра, плюс, я подчеркиваю, мой муж занимается бизнесом, и поэтому определенные дивиденды от бизнеса у него есть. Декларация будет, я думаю, абсолютно логичной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, в 2007 году Ю.ТИМОШЕНКО, согласно декларации о ее доходах, заработала 81 тыс. 681 грн. зарплаты.

Квартира, дом, земля, машина были отмечены прочерками в декларации Ю.ТИМОШЕНКО.

Муж Ю.ТИМОШЕНКО в позапрошлом году заработал 3 млн. 503 тыс. 133 грн.