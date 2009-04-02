Жена Луценко по 4 раза в неделю нарушает правила дорожного движения

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что исправно платит штрафы, которые приходят за нарушение правил дорожного движения его женой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве, отвечая на вопрос журналистов.

«У меня такое впечатление, что жена решила спасти Украину от дефолта, - я каждую неделю по четыре раза плачу штрафы. Так что правонарушительница - у меня дома. Работаю над ней», - сказал он.

При этом он отметил, что сын также водит автомобиль, но, в отличие от жены, делает это в пределах правил, поскольку ни одного штрафа на него еще не поступало.