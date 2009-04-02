ПР и «техперсонал из Секретариата» работают на импичмент Ющенко?

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков считает, что Партия регионов и отдельные сотрудники СП специально подталкивают Президента к изданию Указа о роспуске парламента, чтобы начать процедуру импичмента главы государства.

«Сегодня мы стали свидетелями запуска сценария по полной дискредитации Президента, который реализует Партия регионов совместно с известным всей стране «техперсоналом» из Секретариата. Они специально провоцируют Виктора Ющенко на издание Указа о роспуске парламента, чтобы извлечь дополнительные аргументы в пользу начала процедуры импичмента», - цитирует Третьякова "Главред".

«Таким образом, - подчеркнул народный депутат, - можно сделать вывод: Партия регионов преднамеренно расшатывает ситуацию в стране, что ведет к серьезным экономическим и социальным потрясениям в обществе».

Депутат также напомнил, что «на вчерашнем заседании Рада определила дату следующих президентских выборов. На этом депутатскому корпусу, и особенно оппозиции, следовало бы поставить точку, и начать работать на благо страны, а не действовать по принципу: чем хуже – тем лучше».