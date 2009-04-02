Тимошенко будет спускать шкуру с каждого министра

Правительство объявило предупреждения трем министрам - министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ, министру региональной политики и строительства Василию КУЙБИДЕ и председателю Государственного комитета по водному хозяйству Василию СТАШУКУ - за увеличение задолженности по выплате заработных плат на подведомственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Увеличилась задолженность по государственным предприятиям трех центральных органов власти – это Министерство обороны, Министерство региональной политики и строительства и Государственный комитет по водному хозяйству. Руководителям этих министерств и комитета на сегодняшнем заседании правительства вынесено предупреждение», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр сообщила, что общая задолженность по выплате зарплат на экономически активных всех форм собственности предприятиях на конец марта составила 812 млн. грн., в том числе на предприятиях государственной собственности - 166 млн. грн.

«Задолженность за март сократилась на 60%, или в абсолютных цифрах - на 251 млн. грн.», - сообщила она.

В то же время, по словам Л.ДЕНИСОВОЙ, правительство объявило благодарность министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру ШАНДРЕ, министру труда и социальной политике Л.ДЕНИСОВОЙ и министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ за ликвидацию задолженности по выплате заработной платы на подведомственных этим министерствам предприятиях.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что правительство продолжит контроль за состоянием выплаты заработных плат на предприятиях, а 25 апреля снова рассмотрит вопрос о результатах работы центральных органов власти по ликвидации задолженности в январе-марте 2009 года. «В том случае, если задолженность по зарплате по государственным предприятиям сохранится, премьер-министр предпримет меры по привлечению руководителей центральных органов исполнительной власти к дисциплинарной ответственности», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Как сообщал УНИАН, 2 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что требует на протяжении марта погасить задолженность по выплате зарплаты в государственном секторе экономики, которая на начало марта составляла 341 млн. грн.

Премьер подчеркнула, что за ликвидацию задолженности по выплате зарплаты персонально будет отвечать каждый министр.

«Март. Я выставляю тот срок, за который я буду шкуру спускать с каждого министра, запомните. Меня не интересует, ни от каких политических сил вы прибыли в правительство, меня не интересует, какие у вас сложности, связанные с кризисом. Первое, что я буду делать, если не рассчитались по заработной плате, – все министерство будет лишено заработной платы. Если это не поможет, следующим будет представление на министра в Верховную Раду на освобождение от должности. Я больше играть с министрами не буду», - заявила она.