Обама на саммите в Лондоне нарушил общую договоренность

В Лондоне в выставочном комплексе "Эксель" проходит рабочий завтрак лидеров "большой двадцатки".

Руководители стран G20 по одному приезжали в выставочный комплекс, у входа в который их встречал хозяин саммита - британский премьер-министр Гордон Браун. Он здоровался со своими коллегами около автомобиля и вел их к стенду, где они фотографировались. Несмотря на договоренность приезжать на саммит на машинах без установленных на них флагов страны, как и на прошлой встрече в Вашингтоне, президент США Барак Обама приехал на автомобиле, на капоте которого был, помимо британского, установлен американский флаг. Если до приезда Обамы никто не нарушал традицию и приезжал без флагов, то после этого многие лидеры не снимали флаг со своей машины, в том числе президент ЮАР и глава российского государства Дмитрий Медведев, приехавший примерно через полчаса после американского лидера.

Премьер-министр Италии приехал с пачкой газетных вырезок. Он показал их Гордону Брауну, что-то недовольно объясняя британскому премьеру. Приехавшей в "Эксель" в пальто и с сумочкой президенту Аргентины Кристине Киршнер Браун предложил подержать сумочку во время фотографирования, однако она отказалась. Интрига сохранилась с приездом на саммит президента Франции Николя Саркози, который накануне заявлял, что покинет саммит, если на нем не будет принято конкретных решений. Однако, хотя и одним из последних, президент Французской республики приехал в "Эксель".

РИА Новости