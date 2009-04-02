Из Донецка в Киев отправляется "десант" на акции протеста
03:13, 02 апреля 2009Политика
1725
Около 400 человек
В четверг, 2 апреля, из Донецка в Киев отправятся около 400 человек для участия в акциях протеста, которые организовывает в столице Партия регионов.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил руководитель пресс-службы Донецкой областной организации Партии регионов Игорь ЧИЧАСОВ.
По его словам, завтра представители различных городов и районов Донецкой области на 9 автобусах выедут в Киев для участия в протестной акции, которая намечена на 3 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter