Стать кандидатом в Президенты в этом году стоит 500 тысяч

Избирательный процесс очередных выборов Президента Украины должен начаться не позже 27 июня.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла постановление о назначении даты президентских выборов на 25 октября, а, как следует из действующего законодательства, в частности, закона “О выборах Президента Украины”, избирательный процесс очередных выборов главы государства начинается за 120 дней до дня выборов, то есть с 27 июня.

Согласно статье 17, очередные выборы Президента Украины проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Президента Украины. Верховная Рада назначает очередные выборы главы государства не позже чем за 130 дней до дня выборов.

В соответствии со статьей 18, все сроки исчисляются в календарных днях, а последним днем срока является день, который предшествует дню указанного события, то есть дню голосования – 25 октября согласно сегодняшнему решению парламента.

Выборы Президента проводятся по единому общегосударственному одномандатному избирательному округу, который включает в себя всю территорию Украины. Для проведения выборов территория Украины разделяется на 225 территориальных избирательных округов.

Согласно статье 44, выдвижение кандидатов на пост Президента Украины партиями (блоками) и самовыдвижение начинается за 119 дней и заканчивается за 95 дней до дня выборов, то есть соответственно до 28 июня и до 22 июля.

В соответствии со статьей 49, кандидат на пост Президента или партия или партии избирательного блока, которые выдвинули кандидата, должны внести денежный залог в размере 500 тыс. грн. на специальный счет Центральной избирательной комиссии. В случае отказа ЦИК в регистрации кандидата денежный залог в пятидневный срок после принятия соответствующего решения перечисляется на счет партии или партий, которые входят в блок, или лица, которое самовыдвинулось на пост Президента Украины.

Согласно статье 51, подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов заканчивается за 90 дней до дня выборов, то есть 27 июля. Центральная избирательная комиссия заканчивает регистрацию кандидатов на пост Президента Украины не позже чем за 85 дней до дня выборов, то есть не позже 1 августа.