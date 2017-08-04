МИД Украины выразил протест в связи с приговором оккупационных властей Крыма в отношении Балуха

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с вынесением псевдо-судом российского оккупационного режима в АР Крым приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба украинского МИД.

"Приговорив украинца под сфабрикованным предлогом к почти 4 годам лишения свободы исключительно за его сознательную гражданскую позицию и мирное сопротивление незаконной оккупации его родной земли, Россия в очередной раз продемонстрировала миру свое циничное неуважение к правам человека, свободам и человеческой жизни в целом", - говорится в сообщении.

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"Как государство-оккупант Российская Федерация пренебрегла и ключевыми положениями международного гуманитарного права и требованием Генеральной Ассамблеи ООН, изложенной в резолюции ГА ООН «Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)». В Украине также рассматривают дело Владимира Балуха как очередной факт нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские дипломаты потребовали в РФ немедленно отменить это решение и прекратить любое преследование Балуха. Как сообщал УНИАН, Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, было обнаружено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.