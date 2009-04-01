Мусияка слышал, что «без понтов Виктор Андреевич не может»

Юрист, депутат второго и четвертого созывов Верховной Рады Украины Виктор МУСИЯКА считает, что инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об изменении Конституции являются несвоевременными и циничными.

Такое мнение В.МУСИЯКА высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Нужно спокойно заниматься тем, что является насущным, – проблемами преодоления кризисных явлений. Тут масса работы», – сказал В.МУСИЯКА.

По его мнению, стремление изменить Конституцию за 2-3 месяца до начала президентской избирательной кампании на фоне кризисных явлений в экономике только усугубит политическую ситуацию. «В тот момент, когда в стране социально-экономический кризис на фоне непрекращающегося политического кризиса, Президент предлагает еще и Конституцией заняться – это показатель того, что для него это важнее всего, а все остальное не имеет значения. Даже если потом от Украины в конечном итоге останется одна область, которая будет называться Украиной, его вполне это устроит. Эти инициативы свидетельствуют о том, что у нас Президент не в полной мере отвечает качествам государственного деятеля. Не продумано - начинать все эти вещи в этот момент, за 2-3 месяца до начала избирательной кампании», - считает эксперт.

В.МУСИЯКА не исключает, что законопроект, внесенный В.ЮЩЕНКО на рассмотрение в парламент как первоочередной, может стимулировать к объединению усилий двух самых крупных фракций для принятия альтернативных изменений в Конституцию. «Я думаю, что он (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) может сейчас побудить к действиям известные политические силы в парламенте – БЮТ и Партию регионов, которые до этого момента действовали недостаточно решительно и активно. Они могут объединить усилия и внести изменения, но не те, которые предлагает Президент. Есть такая аксиома, что если хотите, чтобы были конституционные положения стабильными, не надо их принимать во время кризисных или напряженных политических ситуаций. А у нас это происходит все время. И всегда налегке, бегом… А потом начинают рассказывать: вы посмотрите, что они сделали, какие они приняли изменения, они все перевернули…», - пояснил он.

Юрист также считает необъективной критику, высказанную В.ЮЩЕНКО в связи с изменениями в Конституцию, принятыми в 2004 году. «Вот вчера он (В.ЮЩЕНКО) опять рассказывал о том, что сделали в 2004 году. Да ничего страшного не сделали. Просто надо было выполнять положения Конституции, а не пытаться усугублять ситуацию, двузначно толковать положения и не обращаться в соответствующие органы для разъяснения непонятных положений! Сам же все перекрутил, закрутил и вывернул наизнанку, а теперь говорит, что виноваты другие. Да, всегда есть какие-то недостатки положений, которые принимаются. Но благодаря этим положениям он стал Президентом! Этому цинизму нет конца, когда разберешься к чему все эти предложения сводятся», - считает В.МУСИЯКА.

По его словам, В.ЮЩЕНКО распределил полномочия между всеми ветвями власти по принципу: «это тебе, это мне, это опять мне и все остальное мне». «Сейчас многие говорят, что этими инициативами В.ЮШЕНКО готовит себе приличный уход. Но… Пожизненно, без выборов, сидеть все время там, в сенате, быть сенатором? Как говорят в некоторых народных кругах, без понтов Виктор Андреевич не может, он должен все равно где-то там помахать руками!», - отметил эксперт.

В.МУСИЯКА также называет циничным предложение В.ЮЩЕНКО провести референдум для утверждения изменений в Конституцию. «Действующая Конституция предусматривает сейчас возможность и необходимость проведения референдума, когда изменения затрагивают первый, третий и тринадцатый разделы. Но это только после того, как в парламенте окончательный вариант будет поддержан 300 депутатами», - напомнил он.

В то же время эксперт обращает внимание на тот факт, что с начала работы Национальной конституционной комиссии в общество вбрасывалась идея о возможности утверждения новой Конституции на референдуме. «Все время были попытки вложить в сознание людей идею о том, что надо вообще выносить на референдум Конституцию, может быть, даже в обход Верховной Рады. И получается такая вещь: есть решение Конституционного Суда о том, что утверждение Конституции на референдуме возможно только при условии, что соответствующая норма будет внесена в действующий основной закон. Иначе говоря, Конституционный Суд недвусмысленно дал понять, что предварительно надо внести это положение в саму Конституцию, а только потом выносить на референдум. И эти пляски вокруг идеи принятия Конституции на референдуме продолжаются», - подчеркнул В.МУСИЯКА.