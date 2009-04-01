Литвин кормит семью в основном из заработков "на стороне" (декларация)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в прошлом году получил более 657 тыс. грн. дохода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, в соответствии с требованиями законодательства, В.ЛИТВИН направил в Государственную налоговую администрацию декларацию о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии государственного служащего за 2008 год.

В соответствии с декларацией, общая сумма совокупного дохода председателя ВР и членов его семьи составила 688 тыс. 611,02 грн., (в частности, В.ЛИТВИНА – 657 тыс. 337,68 грн., в том числе заработная плата – 242 тыс. 880 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) – 414 тыс. 457,68 грн.; совокупный доход членов семьи – 31 тыс. 273,34 грн.).

Председатель Верховной Рады владеет земельным участком общей площадью 4698 кв. метров, квартирой (259,8 кв. м.) и гаражом (18 кв. м.), члены семьи владеют земельным паем общей площадью 9,56 га, жилым домом (эллинг) общей площадью 339,3 кв. метров и садовым (дачным) домом общей площадью 277, 2 кв. метров.

В.ЛИТВИН владеет легковым автомобилем Toyota Land Cruiser (объем двигателя – 5663 куб. см), члены его семьи пользуются легковым автомобилем Chrysler Pt. Cruiser (объем двигателя – 2429 куб. см).

В прошлом году В.ЛИТВИН потратил на содержание имущества, которое находится в его собственности, 45 тыс. грн., члены семьи – 23 тыс. 500 грн.

На счетах В.ЛИТВИНА в банках и других финансово-кредитных учреждениях находятся 213 тыс. 129,13 грн., 53 тыс. 305,95 евро и 73 тыс. 559,39 долларов США, на счетах членов семьи – 321 тыс. 800,20 грн.