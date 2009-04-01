Депутаты сегодня спасли себя от роспуска?

Народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что назначение выборов Президента Украины на 25 октября 2009 года серьезно осложняет возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, сегодняшние выступления некоторых депутатов подтвердили, что они опасались, что сорвется план Секретариата Президента и части Партии регионов относительно проведения досрочных парламентских выборов.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что на завтра Партия регионов планировала блокирование трибуны Верховной Рады. Также, по его информации, часть руководства Партии регионов поручила своим региональным организациям привезти из разных областей сторонников этой политической силы для проведения акций протеста в Киеве.

По его мнению, таким образом часть Партии регионов хотела показать Президенту, что «у нас есть сила, что ты (Президент Украины – УНИАН) можешь спокойно издавать указ (о роспуске парламента – УНИАН)».

По словам депутата, также в рамках этого сценария на понедельник-вторник планировалось решение Конституционного Суда, согласно которому парламентская коалиция после своего создания должна снова подавать Президенту кандидатуру премьер-министра, хотя, как утверждает О.ЗАРУБИНСКИЙ, в соответствии с Конституцией Украины, премьер и Кабинет министров слагают полномочия лишь перед новоизбранной Верховной Радой. «То есть, разрабатывается серьезный план, серьезный сценарий по проведению досрочных выборов», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Вместе с тем, он убежден, что сегодняшнее решение ВР о назначении выборов Президента на 25 октября стопроцентно повлияло на позицию депутатов, и в первую очередь - на позицию представителей Партии регионов.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что приблизительно 150 депутатов-«регионалов» были очень довольны таким решением, и только около 20 депутатов от Партии регионов, которые разрабатывают план досрочных парламентских выборов, имели другую позицию.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, сегодняшнее решение ВР «в значительной мере осложняет или делает невозможным роспуск парламента».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.